Serie A1. Le maremmane tornano sulla pista

Mercoledì ricco di sfide per l’hockey su pista. Tre le squadre maremmane che sono attese da prove severe. L’Innocenti Follonica torna al Capannino (ancora senza pubblico) per affrontare il Giovinazzo. I pugliesi sono ancora a zero punti e dunque i biancazzurri dovranno cercare l’intera posta in palio per rilanciare la classifica dopo il pesante ko di Trissino. Silva ha tutti gli effettivi a disposizione e si affiderà ai fratelli Banini per conquistare i tre punti contro un team che per il momento non è riuscito ad esprimersi fino in fondo.

Per il Cp Grosseto inizia stasera un mini tour de force. I ragazzi di Massimo Mariotti, infatti, ospiteranno nel giro di quattro giorni sulla pista Mario Parri due big del campionato di A1. Stasera arriva l’Ubroker Bassano di Alessandro Bertolucci, quintetto che si candida per un posto nella finale scudetto. I veneti hanno avuto la meglio, domenica, del Lodi (che arriverà invece a Grosseto sabato sera) al termine di un match dai contenuti elevatissimi, risolto con un 2-1, in rimonta, con i gol di Scuccato al 9’ della ripresa e di Pozzato a 2’32 dalla fine. Il Circolo Pattinatori arriva a questi incontri terribili con tre punti in classifica (lo stesso bottino di Novara, Valdagno e Forte dei Marmi), dopo aver dimostrato di essere sulla strada della migliore condizione, avendo caparbiamente voluto la vittoria con il Castiglione.

Servirà di più infine alla Blue Factor Castiglione per sbloccarsi dopo tre ko consecutivi. Stasera i ragazzi di Bracali sono attesi da una trasferta difficile, al Palalido contro il Valdagno. Sulla carta è ancora una sfida di quelle toste. La sconfitta nel derby contro il Grosseto non è stata digerita dallo staff tecnico che ha tenuto a rapporto la squadra. Nel Castiglione ancora in dubbio la presenza di Mattia Maldini alle prese con una distorsione alla caviglia. Gli altri giocatori sono comunque tutti a disposizione. Importante sarà mantenere alta la concentrazione e difendere meglio che nelle prime tre gare. Domenica al Casa Mora, alle 18, arriverà il Novara.