Serie A1. L’Edilfox tiene testa fino all’ultimo. Il Trissino vince ma deve sudarsela

Grosseto Edilfox sfortunato contro il Trissino. I veneti superano i maremmani (1-2 il finale) e consolidano il secondo posto. Al 5’ i campioni d’Italia passano in vantaggio: Malagoli ruba palla e una volta al limite dell’area serve Reinaldo Garcia che supera in diagonale il portiere biancorosso. Il Grosseto avanza il baricentro e al 7’ e al 9’ è Franchi a presentarsi davanti a Zampoli, che riesce a fermarlo in bello stile. A 7’23 un tiro di De Oro, su passaggio di Cardella, finisce sul palo. La gara diventa bellissima, con l’Edilfox che gioca alla pari con i campioni e, dopo aver rischiato grosso sulla traversa di Mendez Ortiz, al 22’ trova il meritato pareggio: sul tiro da lontano di Rodriguez, Zampoli anticipa l’accorrente Franchi, ma è in agguato Cardella che fa un passo indietro e mette imparabilmente sul secondo palo. Nella ripresa il Trissino riesce ad andare in vantaggio solo su un’azione di contropiede conclusa con un passaggio di Cocco per Gavioli che supera Català. Al 12’ l’Edilfox ha una buona opportunità per pareggiare, ma il tiro diretto di Saavedra viene deviato. Al 15’ lo stesso Saavedra torna nel dischetto, ma anche stavolta il portiere veneto ha la meglio.