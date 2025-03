Serie a1. L’Innocenti Follonica aspetta il Bassano: c’è da vendicare il ko in Coppa Italia

Il difficile viene adesso. Ogni duello vale doppio e non è un modo di dire. Oggi l’Innocenti Follonica (alle 20.45) al Capannino affronterà il Bassano, squadra che la sopravanza in classifica di 4 punti e dunque sarà l’ultima occasione per provare ad avvicinare il quarto podio che adesso è ad appannaggio proprio dei giallorossi di Alessandro Bertolucci. Una sfida bella e affascinante quindi per la truppa di Silva che dovrà cercare i tre punti in ogni modo.

Ma non sarà facile: intanto i giallorossi hanno violato il Capannino nei quarti di Coppa Italia e tenteranno ancora il colpaccio, mentre il Follonica probabilmente dovrà fare a meno di Max Thiel, il giovane tedesco che ha scongiurato l’intervento al ginocchio, ma che dovrà, almeno per un paio di settimane, rimanere a riposo per colpa di un versamento all’articolazione. Il resto della formazione sarà lo stesso: Barozzi a difesa dei pali (Mugnaini pronto a subentrare), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Claudio Bracali, Fernando Montigel e Alessandro Franchi.

"Affrontiamo una formazione che io considero fortissima, che ci ha battuto all’andata in casa e che è in ballo per vincere una coppa europea – ha detto l’ex Bertolucci – Spinti dalla loro gente al Capannino tutto più difficile, tuttavia non sono abituato a fare calcoli. Ai miei chiedo una prova coraggiosa, di personalità e carattere".