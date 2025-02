Serie A1. ML’Amatori Lodi sconfitta a Bassano

Ritorna l’equilibrio in testa alla classifica, subito dopo il Trissino capolista. Il palco se lo prende l’Ubroker Bassano che continua la sua progressiva scalata verso le posizioni nobili, vincendo per 4-1 contro l’Amatori Wasken Lodi. Ora è quarta, ma soprattutto il Forte dei Marmi beneficia del quarto stop dei lombardi, ritornando al secondo posto, a sei punti dal Trissino, sempre più da solo in testa.

Un derby giallorosso segnato da Tamborindegui e Riba, i due nuovi acquisti che settimana dopo settimana, stanno segnando la storia bassanese in questa Serie A: l’argentino ha realizzato la prima rete mentre il catalano sorprende Grimalt prima sfuggendo alla difesa dopo un ingaggio in area, e poi sul preciso tiro diretto palo-gol. Lodi ha risposto colpo su colpo ma ha trovato di fronte un Mattia Verona in grande spolvero parando un rigore ed un tiro diretto, perdendo l’imbattibilità solo nel finale (4-1 il risultato). A.S.