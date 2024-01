Serie a1. Pazzesco Follonica. Sotto di quattro gol risorge e riesce a pareggiare

E’ un punto di platino e che fa soprattutto classifica quello conquistato dal Follonica (4-4 il finale) sulla pista del Trissino al termine di una partita dai due volti. Primo tempo tutto di marca trissinese, chiuso in vantaggio 4-0 dai campioni d’Italia in carica, e secondo dei ragazzi del Golfo che hanno restituito quanto subìto nella prima frazione.

Primo tempo con il Follonica che era rimasto sul pullman: i veneti, più pimpanti che mai, hanno messo alle corde i maremmani. Il primo a gonfiare la rete è Malagoli che fa secco Barozzi. Il raddoppio del Trissino arriva grazie a Garcia che, dopo un’accelerazione delle sue, non lascia scampo alla difesa del Follonica. I ragazzi del Golfo non ci sono e Mendez porta a tre il vantaggio grazie ad un tocco sottomisura. Cocco chiude il primo tempo con una bella rete che sembra il preludio per una goleada. Nel secondo tempo la musica cambia: Oscar Bonarelli da fuori area lascia partire un missile che si insacca alle spalle di Zampoli, poi Davide Banini, con un bella serpentina in area, non lascia scampo al Trissino. La partita si riapre quando lo stesso Davide Banini, con una mano deposita la pallina al sette della gabbia dei veneti con una rete capolavoro, la ventitreesima di un campionato giocato da assoluto protagonista. Il Follonica ci crede e impatta con Oscar Bonarelli che al volo batte Zampoli dopo l’assist di Francesco Banini con la difesa del Trissino davvero imbarazzante. A salvare il punto ci pensa poi il portiere Barozzi che compie due autentici miracoli su Cocco prima e su Malagoli a fil di sirena.