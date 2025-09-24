Serie a1. Silva e la ’grana’ del capitano: "Non ho deciso io, ma la squadra: sarà Davide Banini»

"Non sono stato io a decidere sul cambio di capitano, semmai sono stato io a decidere che il capitano in questa stagione fosse scelto dal gruppo di giocatori. Alla fine il responso ha detto che il capitano del Follonica Hockey per la stagione 2025/2026 sarà Davide Banini". É Sergio Silva, tecnico portoghese dei biancazzurri, a parlare a ’La Nazione’. Lo fa per chiarire definitivamente questa vicenda, e per togliere eventualmente "possibili dubbi". "Vorrei ribadire ancora il concetto – aggiunge –. La squadra ha preso una decisione il giorno prima dell’esordio al ’Trofeo Pantani’. Non c’è stato bisogno di fare nessuna comunicazione a nessuno, la decisione era già stata presa il giorno precedente. La situazione poi nata nello spogliatoio, che ha ritardato l’inizio della partita, corrisponde a fatti interni che riguardano soltanto lo spogliatoio". Sul perché si sia arrivati ad una votazione é chiaro: "L’ho deciso io – spiega Silva –. Il capitano può essere deciso tenendo conto di tantissimi fattori, sicuramente tutti importanti, può anche essere deciso dall’allenatore, ma non è questo il caso". Poi chiude: "Federico Pagnini per me è un giocatore appartenente alla rosa della squadra. Sono convinto che sarà molto importante nella gestione di questa stagione che si prevede sicuramente difficile per tanti motivi soprattutto perché abbiamo deciso di iniziare un progetto nuovo con tanti giovani, la maggior parte cresciuti nel nostro vivaio".