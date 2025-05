Serie A1 Softball: Italposa Forlì sfida Bertazzoni Collecchio in trasferta

Per la nona e ultima giornata d’andata della serie A1 di softball l’Italposa Forlì – al quarto posto con Caronno – è impegnata in trasferta sul campo emiliano della Bertazzoni Collecchio, che segue le bianconere a tre gare di distacco. Gara1 è in programma alle 17; gara2 inizierà 40 minuti dopo il termine del primo match. Forlì salirà in terra parmense con Ilaria Cacciamani rientrata fra i ranghi, mentre Spiotta, già assente nell’ultima gara, dovrebbe restare in infermeria.

Collecchio in questo inizio di campionato ha presentato la stessa compagine dello scorso anno con l’aggiunta di due ottime straniere: l’utility Jazmyn Jackson, che nel 2018 ha giocato con la maglia delle romagnole, nominata miglior battitore della Liga Mexicana lo scorso febbraio: sempre proveniente dalla Liga anche la pitcher Lindsay Lopez, messicana che ha giocato nella Washington University. Le due straniere sono anche quelle con le migliori meda-battuta nel line up ducale: Jackson viaggia a .500 e Lopez a .378.

Al roster emiliano si aggiunge un’altra ex: Erika Piancastelli, di supporto al club nei tempi morti della sua carriera in giro per il mondo da pro. Un cambio, infine, anche nello staff dove head coach è stata nominata un’altra ex Forlì, Loredana Auletta, coadiuvata dal coach americano Conyal Cody.

Venendo alla sfida, nella partita riservata alle lanciatrici italiane: al duo parmernse Aroldi/Melegari verrà contrapposta la coppia Cacciamani/Comar; in gara 2 sarà la volta delle straniere, con Lopez contro Johnson.

Con queste partite chiude dunque il girone di andata, con le previsioni di inizio stagione praticamente rispettate. L’Italposa forse ha lasciato qualche gara di troppo ma sta viaggiando in linea con la passata stagione.

Le altre gare: Bollate-Pianoro, Saronno-Rovigo, Caronno-Castelfranco Veneto-Old Parma-Macerata.

Classifica: Bollate (14-3) .824; Saronno (12-4) .750; Pianoro (11-5) .688; Forlì (10-6), Caronno (10-6) .625; Collecchio (7-9), Thunders (7-9) .438; Macerata (4-11) .267; Rovigo (3-11) .214; Parma (1-15) .063.

