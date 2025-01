Serie A1. Stasera big match fra Lodi e Forte. Si definisce la griglia di Coppa

HOCKEY SU PISTA

Due mesi con 10 giornate di gioco, che si sommeranno ai Quarti di Coppa Italia (tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio) ed ad impegni europei di tre squadre. Si comincia forte, nel weekend si definirà la griglia dei Quarti di Finale di Coppa Italia: sette sono già sicure di avere un posto, ma ancora non si conoscono gli accoppiamenti. In testa al campionato c’è Trissino mentre Forte dei Marmi, seconda in classifica ancora in corsa per vincere il titolo di Campione d’Inverno, sarà ospite stasera dell’Amatori Wasken Lodi, in uno dei due big match della 13esima giornata e ultima di andata. I giallorossi hanno bisogno di tre punti per sperare di rientrare nella lizza delle migliori quattro, per giocarsi la gara dei Quarti di Coppa Italia in casa, ma la classifica avulsa, dopo un ottimo avvio di stagione, la pone solo al quinto posto. Oltre ai tre punti dovrà sperare in un passo falso di Follonica e Bassano, anch’esse impegnate fuori dalle mura amiche. A.S.