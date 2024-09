SERIE A1. Supercoppa, il Follonica si "scalda» per la doppia sfida con il Forte dei Marmi

Novità dal mondo di stecche e rotelle. Il Follonica Hockey da domani inizierà a sudare in vista del campionato che inizierà i primi giorni di ottobre. La preparazione inizierà una settimana prima perché i ragazzi di Sergio Silva si giocheranno la Supercoppa Italiana contro il Forte dei Marmi, vincitore dello scudetto e della Coppa Italia proprio in finale con i biancazzurri del Golfo. La gara di andata è stata fissata ufficialmente mercoledì 9 ottobre alle 20.45 al Capannino, mentre il ritorno è stato programmato per mercoledì 16 ottobre al Palaforte di Forte dei Marmi. Una doppia sfida importante per i biancazzurri che vogliono iniziare con il piede giusto una stagione piena di aspettative. La squadra inizierà comunque a ranghi ridotti anche perché Davide Banini è stato convocato con la Nazionale italiana per i Mondiali di Novara, al pari di Max Thiel, l’attaccante tedesco che arriva dal Grosseto, anche lui impegnato nella stessa competizione con la Germania. A proposito di azzurri, poi, il Follonica può brindare anche perché sono quattro gli atleti convocati per il Mondiale nella categoria Under 19: si tratta dei portieri Marco Mugnaini e Ernesto Maggi e dei giocatori di movimento, Mattia Polverini e Claudio Bracali. Intanto si completa anche lo staff delle giovanili: a sedere sulla panchina della formazione Under 13 sarà Michele Achilli, esperto tecnico che negli ultimi due anni ha guidato il Circolo Pattinatori Grosseto in serie A1 portandolo a un terzo e a un sesto posto finale.