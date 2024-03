Serie A1. Un grande Cp espugna la pista di Lodi

Colpaccio del Cp, che vince a Lodi (5-4 il finale) al termine di una gara ben giocata che vale il quinto posto in classifica e l’ipoteca ai playoff dopo la vittoria di Breganze sul Valdagno. La prima bella occasione del Grosseto la crea, al 6’, "Tonchi" De Oro, la cui conclusione volante sbatte su Grimalt. All’8’ Alessandro Franchi ruba palla all’ex Fantozzi, s’invola verso la porta e con tiro defilato batte Grimalt. Al 10’ arriva il raddoppio biancorosso: il gran tiro dalla metà campo grossetana di Stefano Paghi viene deviato in rete da Saavedra. Al 14’ il Lodi riapre la partita: Fantozzi parte in velocità dalla sinistra s’accentra e mette in rete il 2-1. Un fallo di Paghi su Nadini viene sanzionato con il rigore, che Faccin mette alle spalle di Català (2-2). Il Grosseto non molla e torna avanti con il gol di De Oro che, servito da Saavedra, supera Grimalt con un tirodal limite. I padroni di casa si riversano subito nella metà campo grossetana, ma Català si oppone sempre. La prima frazione si chiude così con le "Big red machine" avanti per 3-2. Franchi, nella prima azione della ripresa, viene murato dalla difesa, Català invece nega di spalla il pareggio ad Antonioni. Al 5’ il Cp beneficia di un tiro diretto sul 10° fallo di squadra del Lodi, ma Saavedra mette fuori la punizione di prima. Un fallo di Fantozzi su Rodriguez rimanda il Grosseto sul dischetto al 7’ e stavolta Max Thiel piazza la pallina in rete con un tocco delizioso (4-2). Al 10’ una traversa ferma la grande conclusione di Alessandro Franchi. Il Lodi spinge per rientrare in partita, ma la retroguardia grossetana resiste bene, fino alla bella conclusione di Andrea Fantozzi, che riapre il match con un gran tiro dalla sinistra. Il Grosseto non batte ciglio e dopo due minuti trova il 5-3 con un tiro sotto la traversa di De Oro. A poco meno di cinque minuti Saavedra va vicino al sesto gol, mettendo fuori da buona posizione. A 3’05 il palo nega a Fantozzi il 5-4 sulla punizione diretta. Català para la punizione a quaranta secondi dalla fine, ma deve capitolare a un secondo sul tiro di Nadini, che non cambia nulla, con il Grosseto che passa a Lodi.