Serie A1. Un lanciato Follonica batte 5-3 il Valdagno. Adesso è secondo alle spalle del Trissino

Successo senza discussioni del Follonica (5-3 il risultato finale) contro il Valdagno sulla pista del Capannino. Tre punti che lanciano i ragazzi dell’allenatore Sergio Silva al secondo posto della classifica alle spalle del Trissino che ha vinto nettamente a Vercelli. Primo tempo condotto sin dall’inizio dal Follonica che mette sotto i vicentini fin dai primi minuti. A sbloccare il risultato ci pensa Davide Banini su punizione di prima. Il monologo biancazzurro lo porta avanti il fratello Francesco che con due azioni in solitaria, segna una doppietta nel giro di pochi minuti. Il giovanissimo atleta del Golfo mette in mostra uno strapotere fisico che il Valdagno subisce per tutta la partita. Quando la partita sembrava incanalata, Montigel commette fallo e Borregan su tiro di diretto accorcia le distanze.

Nel secondo tempo il Valdagno ci prova ma sbatte su un ottimo Barozzi. Una bella azione di Davide Banini consegna la palla a Marco Pagnini che porta a quattro le reti dei biancazzurri. Ma è ancora Borregan su punizione di prima ad accorciare (4-2). Il Follonica si porta a cinque gol con una rete di Buralli ma ancora Borregan (tre su tre su punizione di prima) segnae lascia qualche speranza al Valdagno che però alla fine deve arrendersi.