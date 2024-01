Serie A1. Un nuovo colpo di mercato per il Bbc. Preso l’esterno-prima base Filippo Piccini

C’è un nuovo esterno-prima base grossetano nel gruppo del Bbc Grosseto che si sta preparando per l’inizio del nuovo campionato di serie A: è Filippo Piccini, classe 2002, prelevato dal Bsc. "Quello di Filippo è uno degli acquisti che ci fanno più piacere – dice il ds Filippo Olivelli – un giovane grossetano dalle grandi potenzialità inespresse. Mi auguro che con la maglia del Bbc possa proseguire il percorso di crescita. Lo avevo già portato allo Jannella nel 2020 e sono contento di riaverlo tra noi e di metterlo al centro del nostro progetto". "Ho trascorso tre anni bellissimi con il Bsc – dice Filippo, studente di fisica all’Università La Sapienza - ma ho capito che il cerchio si era chiuso ed è stato giusto cambiare: volevo cambiare aria". Adesso è una nuova sfida: "L’obiettivo è fare il meglio possibile per riportare il Bbc Grosseto dove si merita. Il gruppo mi piace e sono convinto che possiamo andare lontano".

"Sono nato e cresciuto sportivamente nello Junior Grosseto – aggiunge - Il mio primo allenatore è stato Moreno Rusci, poi ho avuto la fortuna di avere come tecnici Luciano Varricchio, Carlo Del Santo e Antonio Momi. Lo Junior per me è sempre stato casa. Ci sono stati dei momenti difficili ma ricordo sempre volentieri la mia prima società".