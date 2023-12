Serie A2. Biancazzurri a un bivio. Serve il bottino pieno

Una partita da vincere a tutti i costi. Il Prato Calcio a 5, dopo un avvio di campionato incerto, si trova già di fronte ad un bivio. Per rimettere in sesto la propria stagione, oggi deve fare bottino pieno con il Kappabi Potenza Picena, sfruttando al meglio il turno casalingo. Che le cose non stiano andando nella maniera sperata in casa biancazzurra, lo dimostrano anche i due tagli effettuati in settimana. La società ha infatti rescisso con due degli arrivi estivi, Jonathan Alves Batata e Diego Scarpetta, che dunque continueranno la loro stagione altrove e oggi ovviamente non saranno in campo. Nel contempo il presidente Aniello Apicella sta sondando il mercato per trovare dei sostituti che possano rispondere alle esigenze del tecnico Andrea Bearzi. In ogni caso, contro il Potenza Picena vedremo all’opera una squadra ancora incompleta, considerato anche l’assenza di Renan Beluco per squalifica. Al Pala Kobilica il fischio d’inizio sarà alle 16. In classifica, dopo sette giornate di serie A2 girone B (di cui però i biancazzurri ne hanno disputate solo cinque), il Prato Calcio a 5 è ultimo con 3 punti, il Kappabi Potenza Picena quarto con 11 (ma con due gare in più). Un classico derby invece attende l’Italgronda Futsal Prato nell’ottava giornata di serie B girone C. Al Pala Keynes (inizio alle 15) la squadra allenata da Massimo Zudetich, che nel turno precedente ha perso la testa della classifica, riceverà la visita dell’Arpi Nova Campi Bisenzio. L’obiettivo è quello di mantenere la propria imbattibilità e tentare il contro sorpasso al nuovo leader Futsal Pontedera, che oggi ospita il Bagnolo in Piano. Un solo punto divide le due formazioni che si trovano al comando della graduatoria con, rispettivamente, 15 e 14 punti. L’Arpi Nova invece è settima a quota 8 (e una gara in più).

Massimiliano Martini