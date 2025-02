Serie a2. Blue Factor incontenibile. L’Iren deve arrendersi

Vittoria limpida per la Blue Factor nel derby contro l’Iren Follonica. Al Casa Mora il Castiglione si riscatta della sconfitta contro i Pumas Viareggio e regola gli azzurri per 9-0. Una gara sempre in mano al quintetto di Massimo Bracali, che quando ha spinto sull’acceleratore ha trovato i gol. I giovani di Alberto Aloisi non hanno saputo replicare, fermati dalla difesa biancoceleste e dalle parate di Saitta.

Maldini serve Buralli con l’alza e schiaccia respinto da Mugnaini: arriva Brunelli e dal limite dell’area insacca l’1-0 dopo 3’. Il Castiglione controlla e trova il raddoppio al 16’. Ancora Maldini vede davanti alla porta Lasorsa, il tocco al volo vale il 2-0. Buralli dal vertice sinistro offre a Maldini: la botta ad incrociare e 3-0. Appena un minuto e il Castiglione cala il poker. Maldini per Brunelli che serve al bacio Guarguaglini sul secondo palo per il 4-0.

Maggi aggancia Maldini e si becca il blu. Buralli su punizione centra la traversa. In power play Maldini offre a Lasorsa a sinistra che imbecca sul secondo palo Brunelli che appoggia in gol il 5-0. Galgani commette fallo da cartellino blu: Cabella su punizione scarta Mugnaini e insacca il 6-0. Un minuto e Castiglione ancora in rete. Guarguaglini dialoga con Cabella, il passaggio di ritorno è perfetto per il 7-0. Non è finita perché Montauti serve a sinistra Maldini che spara al volo per l’8-0. Alla beneficiata si aggiunge anche Buralli: prima Mugnaini para poi però il portiere del Follonica non può fare nulla sul tap-in del 9-0.