Serie A2. Castiglione, fine settimana dolce-amaro. Sconfitta a Salerno, ma vittoria a Matera

Una vittoria e una sconfitta per il Castiglione nel weekend: sabato il ko a Salerno per 5-4 e domenica il grande successo contro il Matera (vittoria 2-7), già praticamente sicura dell’approdo alle Final Four di Coppa Italia. A Salerno è stata una partita equilibrata e dopo l’iniziale vantaggio di Giuseppe Giudice, la pronta risposta di Guarguaglini e Piro in due minuti portavano avanti la Blue Factor, con il gol di Santoni che mandava sul 3-1 i maremmani in vantaggio al riposo, Brunelli segnava il poker ma nell’ultimo minuto il Castiglione si disuniva: a 29 secondi dalla fine Ferrari segnava il pari, e sul decimo fallo di squadra a 7 secondi dalla conclusione ancora Fontan, su punizione, regalava la vittoria ai suoi per 5-4. A Matera invece il quintetto maremmano passava in svantaggio per opera di Bigatti ma il Castiglione risponde subito: pari di capitan Brunelli e il raddoppio di Piro. Saitta disinnescava gli attacchi lucani, sul blu a Onori, attento sulla punizione di Gadaleta, e si andava al riposo. In avvio di ripresa ancora un gol di Brunelli per il 3-1. Poi Guarguaglini e Santeramo. La rete di Santoni però metteva in discesa la gara per il Castiglione: in sequenza reti di Brunelli (tris) e ancora Guarguaglini per il 7-2 finale.