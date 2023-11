Serie A2. Doppia trasferta per il Castiglione a Salerno e Matera

Dopo due turni di stop, doppia trasferta in Coppa Italia di hockey su pista per la Blue Factor di Alessandro Brizzi: sabato sera, alle 20 arbitro Francesco De Palma di Giovinazzo il Castiglione va a far visita al Campolongo Hospistal Salerno; e domenica alle 18 a gara Matera contro la Decom, arbitro Roberto Toti di Salerno. Il Castiglione infatti, aveva rimandato la gara contro il Prato a causa dell’alluvione, match che sarà recuperato domenica 10 dicembre, e poi osservato il turno di riposo. Il girone di Coppa Italia sembra comunque già deciso, con il Roller Matera (che dovrà poi giocare a Prato) ad un solo punto dalla qualificazione alle finali che si disputeranno nel febbraio prossimo. All’andata nella sfida con il Salerno, che era poi l’esordio stagionale, la partita fu vinta dai biancocelesti per 1-0 (rete di Brunelli), mentre contro il Matera, sempre al Casa Mora lo scorso 4 novembre è arrivata la sconfitta per 5-4, con tanto di polemiche arbitrali. Brizzi avrà l’intero organico a disposizione.