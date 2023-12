Serie A2 femminile e maschile. Tushe, al Pala Keynes il Camerano. La Pallamano Prato a Modena

Turno casalingo per la Gruppo AF Tushe Prato, che riceve la visita del Camerano nell’ambito della quarta giornata del campionato di serie A2 di pallamano femminile. Il match sarà disputato al Pala Keynes ed avrà inizio alle ore 18. Le pratesi, che sono reduci dal successo ottenuto sul campo del Flavioni Civitavecchia, condividono con le marchigiane il secondo posto in classifica con 4 punti all’attivo, contro i 6 della capolista Chiaravalle.

Giocherà invece in trasferta la Pallamano Prato, che per la sesta d’andata del campionato maschile di serie A2 Bronze girone B sarà chiamata ad affrontare il Modena. Anche in questo caso, le due formazioni si trovano al secondo posto in classifica con 6 punti in compagnia di Follonica e Modula Casalgrande, a due lunghezze dalla capolista Bologna United. La partita a Modena comincerà alle ore 18.30.

Massimiliano Martini