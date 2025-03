Serie A2 girone B. Trasferta sfortunata a Spello. Montebianco si arrende al Grifoni

Il Montebianco Prato Calcio a 5 esce sconfitto dalla trasferta di Spello e spreca una buona occasione per consolidare il proprio terzo posto in classifica, nella giornata in cui l’Atlante Grosseto, più diretto inseguitore, osservava il suo turno di sosta. Il Grifoni si è imposto per 2-1 grazie a due reti segnate nel corso del primo tempo (autori Wagner all’8’40’’ e Perez Grassi al 17’36’’) a cui i pratesi, nonostante il continuo arrembaggio, sono riusciti a rispondere solo al 12’47’’ del secondo con Berti. Il tecnico Pullerà ha schierato: Menichella, Nieto, Del Greco, Tempesti, Gravina, Bellocci, Panchetti, Berti, Martini, Fazzini, Angeloff, Angelillis, Giannattasio. In classifica i biancazzurri conservano la terza posizione con quattro lunghezze sull’Atlante Grosseto ma perdono terreno dal Futsal Russi, secondo ora con sei punti di vantaggio. Sabato Berti e compagni osserveranno il turno di riposo. Gli altri risultati: Futsal Pontedera-Kappabi Potenza Picena 2-6, Audax Senigallia-Buldog Lucrezia 3-5, New Real Rieti-Futsal Russi 6-7, Imolese-Real Fabrica 2-3. Ha riposato Atlante Grosseto. Classifica: Real Fabrica 44 punti; Russi 36; Montebianco 30; Grosseto 26; Buldog Lucrezia 25; Grifoni 24; Imolese 23; New Real Rieti 22; Kappabi Potenza Picena 14; Senigallia e Pontedera 10.

Massimiliano Martini