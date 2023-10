Serie A2. Hockey Prato ancora ko. A fare festa è Salerno

Salerno

7

Hockey Prato

4

SALERNO: Marrazzo (Navarra), Barone, Esposito, Giudice Giuseppe, Sabatta, Ferrari, Giudice Giorgio; Fontan Alfani. Allenatore: Giudice.

HOCKEY PRATO: Vespi F. (Barsi), Baldesi, Capuano Lorenzo, Benelli, Barbani, Baldesi, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bernardini.

Arbitro: Andrisani di Matera.

Marcatori: 4’54’’p.t. Capuano Alberto, 6’53’’ Fontan Alfani, 13’42’’ Baldesi, 13’45’’ Fontan Alfani, 14’04’’ Capuano Lorenzo, 24’24’’ Giudice Giorgio; 1’20’’s.t. Fontan Alfani, 1’41’’ Esposito, 15’24’’ Baldesi, 16’46’’ Esposito, 22’03’’ Fontan Alfani.

Non si sblocca l’Hockey Prato nella Coppa Italia di serie A2 maschile. La truppa di coach Bernardini cade 7-4 sulla pista di Salerno, rammaricandosi soprattutto per non essere riusciti a mantenere il vantaggio nel primo tempo. I biancazzurri passano tre volte in vantaggio con Capuano Alberto, Baldesi e Capuano Lorenzo, ma per altrettante volte si fanno raggiungere da Giudice e Fontan (doppietta). Al ritorno in pista Salerno accelera e Prato va in difficoltà. Fontan porta per la prima volta in vantaggio i campani, Esposito firma il +2 e dopo la parentesi di Baldesi, Esposito e Fontan chiudono i conti per il 7-4 definitivo.