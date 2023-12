Serie A2. Hockey Prato, weekend intenso. Oggi Matera, domani Castiglione

Doppio appuntamento nel fine settimana per l’Hockey Prato in Coppa Italia di serie A2. Stasera alle 20,45 al PalaRogai sfida con il Roller Matera (arbitro Veluti di Modena), già matematicamente primo del girone D e ammesso alla final four. Domani alle 18, sempre al PalaRogai, recupero della gara con Castiglione (arbitro Mele di Giovinazzo). La formazione pratese è reduce dalla prima vittoria nel girone ottenuta sul campo del Castiglione e vuol proseguire la striscia positiva in vista dell’inizio del campionato fissato per il 7 gennaio. Buoni segnali sono arrivati per il tecnico Bernardini con la squadra che sta acquisendo consapevolezza dei propri mezzi e condizione fisica dopo aver iniziato in ritardo la preparazione, utilizzando le gare di Coppa per prepararsi al campionato. La rosa: Vespi F. e Vespi A. (portieri), Baldesi, Benelli, Capuano Lorenzo, Barbani, Capuano Alberto, Mugnai, Santoro e Poli. La squadra pratese chiuderà il girone con l’ultima giornata sabato 16 dicembre alle 20,45 al Pala Rogai contro il Salerno.