Serie A2. I team maremmani iniziano male. Sconfitte Follonica e Castiglione

Inizia con una sconfitta il campionato di serie A2 di hockey per il Castiglione: al Casa Mora il Pumas Ancora Viareggio compie il blitz e supera il Castiglione per 4-2. Il vantaggio biancoverderosso è firmato da Cardelli: in contropiede da sinistra infila il diagonale che batte il portiere. Il Castiglione resiste, ma a 15 secondi dalla prima sirena Michele Pesavento taglia sul secondo palo e trova liberissimo Carrieri che mette dentro il 2-0. Nella ripresa Brunelli centralmente serve Guarguaglini che si ritrova solo davanti alla porta: il primo tiro è respinto, ma nulla può Mechini sul tap-in del 2-1. I Pumas però sfruttano le occasioni e a metà tempo riallungano: Cardelli non sbaglia, 3-1. Il Castiglione tira fuori l’orgoglio e Brunelli su rigore infila l’angolo alto per il 3-2. Nemmeno un giro d’orologio però che il Viareggio allunga di nuovo: Poletti si ritrova solo sulla destra segna sul primo palo. L’ultima nota è per il pugno al volto ad un avversario di Brunelli che gli costa il cartellino rosso. Sconfitta senza attenuanti anche per il Follonica a Matera (6-2 il finale). Alle reti di Cabiddu (all’esordio) e Mariotti hanno risposto Ferrara (tris), Gadaleta, Bigatti e Monticelli. Rosso per Mariotti dopo un fallo di reazione.