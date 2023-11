Serie A2. Il Castiglione recrimina per il ko in casa

Al Casa Mora passa la Decom Roller Matera: nella quarta giornata della Coppa Italia, la Blue Factor deve arrendersi per 5-4, anche se i castiglionesi recriminano per un arbitraggio insufficiente e con qualche polemica. Castiglione parte bene sblocca. Piro da destra taglia l’area con il passaggio per Montauti sul secondo palo, ma con il tocco di un difensore che sembra decisivo per battere il proprio portiere. Nemmeno un minuto e Guarguaglini slalomeggia per vie centrali e serve Piro che si presenta solo davanti a El Haouzi e lo batte per il 2-0. Santeramo che accorcia subito. Montauti fa 3-1. Monticelli accorcia subito e ancoera Santeramo (rigore) impatta prima del riposo. Dopo 3’ Bigatti serve in contropiede Monticelli che segna il primo vantaggio ospite. Poi è Bigatti che riceve un assist da Piozzini e davanti a Saitta non sbaglia per il 5-3. Guarguaglini segna il 5-4 ma ormai è tardi per recuperare.