Serie A2. Il derby va all’Hc Castiglione. Follonica gioca bene, ma perde

La Blue Factor Castiglione vince il derby di Coppa Italia contro l’Iren Follonica per 3-1. L’avvio è di studio con le due squadre che si conoscono bene e i pericoli vengono disinnescati dai due portieri. Il Castiglione però alla prima vera incursione passa: Piro salta sulla destra Adriano Maggi e infila sotto la traversa l’1-0. Il Follonica però parte meglio e dopo tre minuti pareggia. Margheriti quasi dal vertice destro dell’area lascia partire un diagonale che va a insaccarsi nell’angolo alto alla destra di Saitta per l’1-1. Il castiglione reagisce subito. Appena 20 secondi e Mattia Polverini ferma con il ginocchio a terra in area il passaggio di Piro: Brunelli al secondo tentativo è fermato da Grossi, entrato in porta al posto di Maggi. Nulla può per l’ex portiere sulla botta di Piro, che infila il 2-1. Da questo momento il Castiglione chiude bene in difesa con il Follonica che ha qualche occasione. Nell’ultimo minuto Polverini inserisce il quinto uomo e Brunelli a porta vuota mette dentro il definitivo 3-1.