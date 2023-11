Serie A2. Il Follonica Iren si arrende con il Matera

Sconfitta casalinga per l’Iren Follonica di Franco Polverini (1-3) che soffrono la differenza fisica dei rivali del Roller Matera, nonostante riescano ad arginare ottimamente le offensive dei lucani nella gara di Coppa Italia, la seconda in due giorni per la squadra lucana in Maremma. I biancazzurri subiscono i gol che le occasioni più pericolose arrivano principalmente da disattenzioni ed errori dei singoli, tant’è che alla fine del primo parziale il risultato è fermo sull’1 a 1. Nella ripresa però Antezza e compagni sfruttano meglio le occasioni lasciate dagli azzurri portando il risultato sul 3 a 1, nonostante le parate di Marco Mugnaini che sostituisce nella ripresa in maniera egregia Alessandro Grossi. Prossimo impegno per l’Iren Follonica domenica prossima ancora in casa contro lo Startit Prato. FOLLONICA: Grossi, Mugnaini, Galgani, Agresti, Masini, Maggi, Polverini, Fabbri, Mariotti (1) Margheriti.