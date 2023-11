Serie A2. Il Futsal Pistoia vuole abbandonare lo "zero». Domani lo scontro salvezza contro Pagnano

Qualche progresso rispetto alle prima uscite, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno con uno sforzo d’ottimismo, c’è stato. Adesso però è assolutamente necessario iniziare a far punti, per poter cullare il sogno-salvezza che in caso contrario rischia di diventare una chimera. Questo l’obiettivo con cui la Nuova Comauto Pistoia affronterà i Saints Pagnano, in un match che andrà in scena alle 16 di domani al PalaCarrara. Un incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie A2 Elite di futsal e che è di fatto già uno scontro-salvezza: i rivali lecchesi sono infatti terzultimi in classifica nel girone A (con 7 punti) e sono reduci da una battuta d’arresto interna, di misura, maturata contro l’Elledì. Per contro, gli uomini di coach Biagini non hanno fin qui mai vinto né pareggiato: in otto partite sono arrivate altrettante sconfitte, anche se le ultime due (soprattutto la sconfitta di misura contro la capolista Petrarca) sembrano aver se non altro evidenziato un certo passo avanti del gruppo, perlomeno in termini di gioco. Anche contro il Lecco C5, al netto del passivo, la squadra aveva fatto vedere cose interessanti. Certo, la prestazione non basta, se non è accompagnata dal risultato. Ed è per questo che gli arancioni sono chiamati a togliere al più presto quello 0 dalla voce "punti conquistati". Per la graduatoria e per il morale.

Giovanni Fiorentino