Serie a2. Il Montebianco soffre ma ce la fa. Battuto il fanalino di coda Audax

Torna alla vittoria il Montebianco Prato Calcio a 5 ma quanta sofferenza al Pala Rogai (dove eccezionalmente si è giocato per l’indisponibilità del Pala Kobilica) per battere il fanalino di coda Audax Senigallia. E’ finita 4-1 per i biancazzurri, il punteggio però è in qualche modo bugiardo rispetto all’andamento dell’incontro. Gli ospiti marchigiani hanno infatti chiuso il primo tempo sull’1-0 a proprio favore e hanno conservato il risicato vantaggio per gran parte della ripresa. Si è dovuto attendere il 12’ e 50’’ del secondo tempo per vedere il pareggio di Martini e poi il 14’20’’ per il gol del solito Berti che ha portato il Montebianco sul 2-1. Quindi, con il portiere di movimento avversario, Angeloff (19’12’’) e ancora Berti (19’56’’) hanno arrotondato il risultato. Questa la formazione schierata da Pullerà: Menichella, Del Greco, Tempesti, Gravina, Brunetti, Panchetti, Berti, Martini, Angelillis, Fazzini, Angeloff (foto), Giannattasio. Gravina si è infortunato nei minuti iniziali, assenti Nieto e Bellocci. Grazie a questi tre punti, i biancazzurri hanno confermato il terzo posto, allungando il vantaggio sulla sesta a +8, in una giornata dove hanno perso Russi, ora secondo a soli 3 punti, e Buldog, e l’Atlante non è andato oltre il pari. Questi gli altri risultati della diciassettesima giornata: Kappabi Potenza Picena-Atlante Grosseto 4-4, Buldog Lucrezia-New Real Rieti 2-7, Real Fabrica-Futsal Pontedera 10-3, Futsal Russi-Imolese 3-5. Ha riposato Grifoni.

La classifica del girone B della serie A2: Real Fabrica 41 punti; Futsal Russi 33; Montebianco Prato Calcio a 5 30; Atlante Grosseto 26; Imolese 23; Buldog Lucrezia e New Real Rieti 22; Grifoni 21; Kappabi Potenza Picena 11; Futsal Pontedera e Audax Senigallia 10.

Massimiliano Martini