Serie A2. Il Prato affonda anche con l’Atlante. E resta in fondo alla classifica

Atlante Grosseto

4

Prato Calcio a 5

3

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, El Johari, Poggiaroni, Zanella, Gianneschi, Lessi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Imperato. All.: Izzo.

PRATO : Sottosanti, Fazzini, Batata, Del Greco, Cellini, Scarpetta, Raimondi, Beluco, Tempesti, Marangon, Martini, Giannattasio. All.: Bearzi.

ARBITRI: Giacinto di Ostia Lido e Caponi di San Benedetto del Tronto, cronometrista Reali di Piombino.

MARCATORI: pt 1’ Zanella, 8’ Marangon, 11’ Mateo, 20’ (aut.) El Johari; st 3’ Scarpetta, 7’ El Johari, 11’ (rig.) Liburdi.

Quarta sconfitta consecutiva per il Prato Calcio a 5 che resta inchiodato all’ultimo posto in classifica dopo il derby perso a Grosseto contro l’Atlante che alla vigilia condivideva gli stessi tre punti dei biancazzurri. Battuta d’arresto bruciante quella subita alla Bombonera per Marangon e compagni anche per come sono andate le cose in campo. Il primo tempo si era infatti chiuso sul 2-2 e in avvio di ripresa Scarpetta aveva portato avanti i pratesi 3-2. Poco dopo però i padroni di casa sono stati bravi a ribaltare la situazione e a vincere un confronto diretto molto importante per la graduatoria. Dove appunto il Prato Calcio a 5 resta confinato all’ultima posizione insieme al Buldog Lucrezia sebbene con una partita ancora da recuperare. I segnali che arrivano dalla squadra di Bearzi però non sono incoraggianti. Il bel successo siglato alla prima di campionato contro il Russi sembra infatti adesso solo un ricordo lontano con la serie A2 girone B che ha già visto il disputarsi di ben sette giornate. Per non parlare della testa della classifica, distante un abisso e guidata dalla Ternana con 16 punti davanti Bologna e Dozzese con 13. Prossimo appuntamento per il Prato Calcio a 5 sabato in casa contro il Kappabi Potenza Picena.

Massimiliano Martini