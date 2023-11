SERIE A2. Il Prato al Pala Keynes contro il Follonica

Prima vera gara casalinga stagionale per la Pallamano Prato, che stasera alle ore 20 riceve la visita del Follonica. Nel turno precedente, la squadra allenata da Di Vita è infatti stata costretta ad emigrare a Pontassieve per l’indisponibilità del Pala Kobilica, ma è riuscita a cogliere comunque il suo primo successo in campionato ai danni del Modula Casalgrande. Oggi sarà invece il Pala Keynes ad ospitare i pratesi, che puntano al bis contro un avversario che in due giornate non è riuscito a raccogliere nessun punto. Questa è infatti l’attuale classifica del girone B della serie A2 Bronze maschile: Bologna United e Modena 4 punti; Pallamano Prato, Tavarnelle, Modula Casalgrande e Derthona 2; Follonica e Marconi Jumpers 0. E questo è il resto del programma della terza giornata: Modula Casalgrande-Derthona, Bologna United-Modena, Tavarnelle-Marconi Jumpers. Massimiliano Martini