SERIE A2. Nasraoui trascina la Galli: Moncalieri ko

Grande successo della Galli che batte nettamente Moncalieri, con il punteggio di 72-51 consolidando il suo primato in classifica. E’ la sesta vittoria consecutiva. Si parte con palla a due a favore delle ospiti, ma è la Galli a fare canestri, con le varie Amatori, Rossini, Bocola , De Cassan, e la scatenata Nasraoui. In pochi minuti la Galli passa a condurre le azioni con canestri a ripetizione, da due e tre punti (12-2), coadiuvata da Rossini, de Cassan. Le atlete di Josè Garcia conducono sempre in vantaggio in doppia cifra. Le piemontesi di Terzolo reagiscono, ma non riescono a fernare la fuga della Galli. Al riposo lungo si va sul parziale di 35-26. Nel terzo periodo la Galli vola, ed il suo vantaggio sale forte: 63-39. Segue la volata finale verso la vittoria, che ha premiato la più forte e la migliore nel gioco (72-51). L’assenza della Lopez ha pesato nell’economia della squadra.

