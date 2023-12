Serie A2. Prato beffato nel finale a Reggio. E’ la sesta sconfitta consecutiva

REGGIO EMILIA

4

PRATO

3

OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA: Layco, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Arduini, Canale, Santoriello, Ruggiero, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All.: Margini.

PRATO : Lo Conte, Sosa (foto), Fazzini, Panchetti, Del Greco, Cellini, Raimondi, Beluco, Tempesti, Marangon, Martini, Giannattasio. All.: Bearzi.

Arbitri: Aumenta e Scarfone.

Marcatori: pt 3’15’’ Beluco (P), 9’04’’ Del Greco (P), 11’30’’Ruggiero (OR), 13’15’’ Halitjaha V. (OR), 14’20’’ Del Greco (P); st 17’44’’ Arduini (OR), 18’35’’ Ruggiero (OR).

A Reggio Emilia il Prato Calcio a 5 va incontro ad una autentica beffa. I padroni di casa si impongono infatti in rimonta per 4-3, ma a poco più di due minuti dal termine la squadra allenata da Andrea Bearzi era rimasta in vantaggio per 3-2. Il sorpasso è avvenuto dunque nelle fasi conclusive del match, con un uno-due dell’Olimpia Regium messo a segno a meno 2’16’’ e a meno 1’25’’ dalla sirena.

I biancazzurri, con l’uruguayano Sosa al debutto e Beluco al rientro dalla squalifica, si erano portati dopo 9’ di gioco sul 2-0 e subita una prima rimonta erano andati al riposo sul 3-2, grazie a una doppietta di Del Greco, ma alla fine hanno dovuto incassare la sesta sconfitta consecutiva.