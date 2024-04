Serie A2: Prato si arrende al Castiglione. I ragazzi di Bernardini ancora ko

Quarta sconfitta consecutiva in serie A2 per l’Hockey Prato che nello scontro diretto in chiave salvezza esce sconfitta per 9-4 dal PalaRogai con il Castiglione. La formazione grossetana penultima in classifica, reduce da sette sconfitte consecutive conquista tre punti importanti salendo a quota 9 e portandosi a una sola lunghezza di ritardo dallo Startit. Continua quindi il periodo negativo dei ragazzi di coach Bernardini che sono stati in partita nel primo tempo e inizio ripresa (fino al 4-5) per poi cedere 4-9 al Castiglione. Non sono bastate le quattro reti di Baldesi per conquistare punti. Ancora una prestazione sottotono, contro un avversario alla portata dei biancazzurri che dopo un buon girone di andata, in quello di ritorno sono ancora a secco di punti. A sei giornate dalla fine il Prato deve guardarsi le spalle con il fanalino di coda Sarzana a soli tre punti. Nel prossimo turno impegno proibitivo sulla pista della capolista Cgc Viareggio.