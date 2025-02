Serie A2. Rotellistica e Pumas dominanti. Le due versiliesi senza freni

Vincono sia Camaiore che Pumas e la serie A2 continua a parlare versiliese. Turno di riposo per l’Spv Viareggio.

Rotellistica-Salerno 8-2Inizio stranamente un po’ a rilento dei ragazzi di Alberto Orlandi, che impiegano 14’ per sbloccare con il tocco sotto porta di Maremmani, su bella imbeccata di un Alonso premiato come man of the match a fine partita. Al 21’ una leggerezza difensiva spalanca la difesa a Ferrari che fredda Bandieri per l’1-1. Passa però solo 1’ ed Alonso, giocata personale e caparbia, sigla il nuovo vantaggio. Nell’ultimo minuto Pardini, con una staffilata dalla distanza, e Alonso, libero sul secondo palo di intercettare un grande assist di Motaran, allungano definitivamente. Nella ripresa c’è accademia. Maremmani realizza su tiro diretto al 14’, ancora Ferrari accorcia al 15’ su rigore e Maremmani infila il 6-2 dalla distanza al 19’. Nel finale c’è gloria anche per i neo entrati Raffaelli, con un bel diagonale al 23’, e per Caliumi, libero di segnare a centro area, pochi secondi dopo. "Prestazione nel complesso positiva - osserva Orlandi -, anche se i primi 20’ non mi sono piaciuti. Meglio la ripresa con maggior determinazione. Di positivo c’è anche l’ottima prestazione dei ragazzi che normalmente giocano di meno".

Formazione: Bandieri, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Ballestero, Caliumi, Raffaelli, Taiti.

Prato-Pumas 1-4Partita dominata per tutti i 50’ dalle Pumas, anche per l’atteggiamento tattico del Prato che ha applicato una zona difensiva ferrea, lasciando sempre l’iniziativa ai ragazzi di Mirko Bertolucci. Sblocca Carrieri all’8’, con un tocco sotto porta e la partita sembra già in discesa. Al 19’ però l’ingenuità di Bigatti, per lui un blu, costa un tiro diretto: Mechini respinge su Poli, ma poi cade sulla respinta. La ripresa è il copia incolla del primo tempo con le Pumas in dominio, ma costrette a cercare sempre la conclusione dalla distanza. Ci pensa Pezzini al 4’ a trovare il pertugio giusto. Al 14’ Olivieri, in azione personale, realizza il 3-1 e chiude i giochi Carrieri al 21’. Nel finale Cardella fallisce il tiro diretto del 5-1. "Abbiamo dominato e vinto meritatamente - sottolinea Bertolucci -, con una buona prova macchiata solo da una distrazione, comunque da non ripetersi. Adesso testa al derby contro l’Spv; partita non semplice perché loro non avranno nulla da perdere".

Formazione: Mechini, Marchetti, Mora, Pezzini, Carrieri, Cardella, Pesavento, Bigatti, Olivieri, Dal Torrione.

Ha riposato la SpvClassifica: Rotellistica Camaiore 24; Pumas Ancora Viareggio e Castiglione 21; Matera 18; Sarzana 15; Spv Viareggio 9; Salerno 6; Prato e Follonica 3.

Sergio Iacopetti