Serie A2. Un derby sfortunato per la Pallamano Prato

Debutto casalingo sfortunato per la Pallamano Prato, che perde il derby con il Follonica. I cugini della costa si sono imposti per 33-31, rimontando la squadra allenata da Massimo Di Vita, che era andata al riposo in vantaggio per 17-15. A pesare sulla prestazione dei pratesi l’espulsione comminata al bomber Liccese, che dopo aver messo a segno ben 14 reti è stato allontanato dal campo per la terza infrazione da due minuti a 2’48’’ dalla sirena. Dopo tre giornate, la Pallamano Prato resta dunque inchiodata a quota 2 punti nella classifica del girone B della serie A2 Bronze che è guidata a punteggio pieno dal solo Bologna United. Al Pala Keynes il Follonica ha invece ottenuto la sua prima vittoria stagionale, dopo due sconfitte consecutive con cui aveva aperto il campionato, ed a sua volta è salito a quota 2 punti. Questo il tabellino della Pallamano Prato nel derby: Messeri Giacomo, Nicotra, Liccese 14, Francalanci 4, Scrivo, Panzani 1, Balò 4, Jelassi 2, Pukri, Moretti, Pommerening 3, Pozzi 1, Gnip, Alberto Fratini 2, Mocellin, Grassi. La squadra di Di Vita tornerà in campo domenica a Tortona per affrontare il pari classifica Derthona.

Massimiliano Martini