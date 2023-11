Serie A2. Una vittoria e una sconfitta per il Follonica

Si chiude con una vittoria e una sconfitta la doppia trasferta al sud, contro Salerno e Matera, per il Follonica hockey di serie A2. La squadra di Franco Polverini ha battuto il Salerno (5-7 il finale) e ha perso di misura (4-3) sulla pista di Matera. Due partite giocate comunque bene dalla giovane truppa biancazzurra che ha avuto il merito di superare i padroni di casa che erano apparsi subito molto agguerriti. Ottimi i contropiedi che hanno fatto la differenza alla fine. Anche a Matera la squadra ha ribttuto colpo su colpo ma alla fine la velocità e la capacità realizzativa del bomber Piozzini hanno fatto alla la differenza insieme alla stanchezza che si è fatta sicuramente sentire. Bella vittoria dell’Under 17 del Follonica nel recupero della quarta giornata in questo weekend. I ragazzi guidati da Sergio Silva si aggiudicano il confronto con i parigrado dell’Spv Viareggio. Unico ad andare in gol per gli azzurri è un inarrestabile Gabriele Talarico tanto da farlo per ben 5 volte. La squadra: Tarassi, Shareef, Talarico, Asta, Frare, Marengo, Malvezzi, Barbato, Bracali.