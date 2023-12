Serie B femminile, Chiaravalle fa un grande blitz ad Avezzano: vetta difesa con le unghie

Non s’arresta il momento d’oro dell’Atletico Chiaravalle: ancora una vittoria (la settima su otto gare) e ancora primo posto solitario. Un Atletico così non si era mai visto. Domenica, nella nona giornata (turno di riposo già effettuato dalle rosanero), le ragazze di mister Nicolò Molinelli vincono ad Avezzano in casa del Pucetta per 3-1. Le marchigiane iniziano da subito la sfida giocando la tattica del pressing alto per non permettere alle abruzzesi di trovare una quadratura, ma è il Pucetta, nonostante tutto, a portarsi avanti con una triangolazione in contropiede a firma finale Viscogliosi. L’Atletico reagisce con capitan Magnanti e sul punteggio di 1-1 termina il primo tempo. Nel secondo cambia il ritmo partita e Taioli ne è subito protagonista segnando il vantaggio. Trascorrono pochi minuti e arriva, da punizione, il gol di Venturini che regala una tripletta alle chiaravallesi. Le padrone di casa accusano il colpo, Venturini e Loth provano ad approfittarne sigillando la partita, ma nulla di fatto. Il Pucetta inserisce il portiere di movimento, la mossa però non cambia il risultato, finisce 3-1 per la capolista Atletico Chiaravalle tallonata dall’Altamura (con una partita in più).

ASD PUCETTA: Tirelli, Di Berardino, Contestabile, Sgravo, Michetti. A disposizione Di Simone, Cofini, Ferretti, Viscogliosi, Di Toro, Milanese. All. Proietti.

: Moczik, Magnanti, Donati, Loth, Taioli. A disposizione Tavoletti, Capradossi, Cea, De Brito, Venturini, Nicoletti Pini. All. Molinelli.

Reti: pt 11.19 Viscogliosi, 4.48 Magnanti st 17.18 Taioli, 12.27 Venturini.

Altri risultati: Montesilvano-Altamura 0-13, Taranto-Futsal Prandone 2-2, Levante Caprarica-Woman Futsal Taranto 4-3, Virtus Cap San Michele-Chieti 4-1.

Classifica: Chiaravalle 22, Altamura 21, Molfetta 16, San Michele 14, Prandone 13, Levante Caprarica, Taranto 10, Pucetta, Chieti 7, Woman Futsal 6, Montesilvano 0.

Alice Mazzarini