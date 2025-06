Serie B femminile: Wamgroup Cavezzo sconfitta da Golfo Basket Alcamo in semifinale

In Serie B femminile, nella semifinale nazionale, si sono spenti i sogni di gloria della Wamgroup Cavezzo (Verona 16, Togliani 12, Bernardoni 10, Costi 9, Zanoli 8). La formazione di coach Piatti, infatti, ha ceduto 58-62 nel match di ritorno contro Golfo Basket Alcamo (Boiko e Vella 15, Sarni 12, Caliendo 11), salutando anzitempo la corsa alla A2. Dopo una regular season da 30 vittorie su altrettanti incontri disputati, e il pareggio nel primo atto della serie contro le siciliane, le giallonere non sono riuscite a dare la zampata decisiva in un match fotocopia di quello giocato lontano dal pubblico amico. Dopo il 16-20 ospite della prima frazione, Cavezzo ha ribaltato l’inerzia nei quarti centrali, con la solita Marta Verona (16 punti) a guidare l’attacco modenese, permettendo il 35-28 dell’intervallo lungo. Al rientro in campo, uno sbandamento difensivo prolungato delle padrone di casa ha agevola notevolmente Alcamo, che ha impattato a quota 37, con ancora 5’ da giocare nel terzo quarto; l’esperienza di Costi, però, ha favorito il 47-41 Wamgroup della penultima sirena. Negli ultimi 10’, Cavezzo ha visto completamente azzerarsi il vantaggio acquisito, con l’arrivo in volata che è nuovamente protagonista: Golfo Basket non si è fatto intimidire, credendoci fino all’ultimo, prendendo quel minimo vantaggio (4 punti), determinante per il passaggio del turno. Ora, la formazione di coach Ferrara si giocherà il salto di categoria contro Team Up Padova. Serie C Maschile. Modena Basket, dopo aver salutato (a sorpresa) l’artefice principale del ritorno in categoria, ovvero coach Guido Boni, ha affidato la squadra a Franco Stachezzini, in uscita dalla Jolly Reggio Emilia, già incontrata in quest’ultima stagione per ben 4 volte. Cambio in panchina anche per la Roadhouse Vignola, con coach Landini (assieme ai giocatori Vucenovic e Perez De La Blanca) ai saluti; al timone dei giallo-neri è stato scelto Davide Pantaleo, in uscita da Correggio e di ritorno nella sua Vignola dopo diverse stagioni a vicino e lontano da casa.

Davide Ceglia