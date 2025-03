Serie B girone C. Italgronda, 1-1 con Villafontana

Come all’andata, l’Italgronda Futsal Prato impone il pari al Polisportiva Villafontana, seconda forza del campionato. Al Pala Keynes è infatti finita 1-1 e per i padroni di casa il gol è stato segnato da El Gallaf. Un risultato di prestigio per i pratesi (che anche all’andata avevano pareggiato 5-5 sul campo degli emiliani) ma che non è particolarmente utile per la corsa ai playoff. Nella diciottesima giornata le dirette concorrenti Bagnolo e Balca Poggese hanno vinto e sono volate a + 3 nei confronti dell’Italgronda che comunque resta ad un punto di distanza dalla quinta in classifica Boca Livorno che a sua volta in questo turno ha pareggiato con l’Arpi Nova.

La formazione schierata da Busato e Calamai: Laino, Ed Daoudy, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Diego Saborido, Ciottoli. Gli altri risultati della diciottesima giornata: Boca Livorno-Arpi Nova Campi Bisenzio 1-1, Versilia-Bagnolo 1-6, Balca Poggese-Sangiovannese 7-3, X Martiri Ferrara-Futsal Torrita 10-3, Real Casalgrandese-Mattagnanese 3-3.

La classifica: X Martiri Ferrara 44 punti; Pol. Villafontana 34; Bagnolo e Balca Poggese 30; Boca Livorno 28; Italgronda Futsal Prato 27; Arpi Nova Campi Bisenzio e Mattagnanese 25; Versilia 24; Real Casalgrandese 23; Futsal Torrita 18; Futsal Sangiovannese 6. Sabato l’Italgronda sarà ospite del Futsal Torrita.

Massimiliano Martini