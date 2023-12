Serie B. La Fabo ospita la corazzata Libertas Livorno

La sconfitta piuttosto netta rimediata in quel di Sant’Antimo rischia di aver minato alcune certezze all’interno della Fabo Herons Montecatini, proprio alla vigilia della sfida fra capolista che li vede opposti alla Libertas Livorno.

Natali e compagni scenderanno in campo oggi alle 18 al PalaTerme anche per dimostrare che il ko contro la Geko Psa è stato un semplice incidente di percorso e per confermarsi squadra imbattibile nel proprio fortino, com’è sempre stato in questo girone d’andata di Serie B. Contro una Libertas che viaggia col vento in poppa da ormai otto partite anche la migliore versione degli "aironi" però potrebbe non bastare: la squadra di coach Marco Andreazza dopo un avvio da incubo ha iniziato a fare la Libertas e a dominare su ogni parquet, aprendo la propria striscia proprio al PalaTerme con il successo contro la Gema Montecatini. E sempre al palazzetto di via Cimabue, in casa dell’altra franchigia termale, Fantoni e soci hanno l’opportunità di chiudere un cerchio, prendendosi la vetta solitaria del Girone A in caso di vittoria.

"Affrontiamo la vera prima della classe, perché la Libertas ha chiuso al primo posto la stagione regolare dello scorso campionato e ora è di nuovo davanti appaiata a noi – afferma coach Federico Barsotti –; hanno avuto un inizio complicato a causa di alcuni contrattempi durante la preparazione ma hanno ritrovato velocemente una quadratura e sono indubbiamente la squadra da battere, lo dicono anche i numeri: hanno l’attacco più efficace del girone alla pari del nostro, ma possono contare anche sulla miglior difesa. Ci sarà bisogno di una partita di altissimo livello ma sono sicuro di che dal punto di vista dell’atteggiamento i ragazzi faranno una gara di spessore, perché la sconfitta di mercoledì brucia per il modo in cui è arrivata e vogliamo tutti riscattarci. Abbiamo qualche accaccio da gestire (ai problemi fisici di Natali e Lorenzetti si sono aggiunti quelli di Chiera; ndr) ma lasceremo tutto quello che abbiamo sul parquet per tentare l’impresa".

La forza principale dei labronici risiede nella profondità del roster: "È il più completo del girone, il migliore insieme a quello della Pielle Livorno e sono oltretutto la squadra più in forma del momento – analizza il condottiero degli "aironi" –; sappiamo che sarà durissima ma ci faremo trovare pronti".

L’appuntamento di oggi pomeriggio sarà impreziosito da un’iniziativa benefica a favore dei bambini dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, il "Teddy Bear Toss", che prevede di lanciare in campo un pupazzo al primoc canestro segnato. Il "ricavato" verrà consegnato da una delegazione della società rossoblù nei reparti pediatrici dell’ospedale.

Filippo Palazzoni