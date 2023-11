Serie B. L’Italgronda si fa sorprendere dal Sant’Agata. Il pari inaspettato costa il primato ai pratesi

Sant’Agata Futsal

4

Italgronda Futsal

4

SANT’AGATA FUTSAL: Nawfal, Gualandi, Caviglia, Victor Peralta, Laoufi, Izzo, Bahi, Golinelli, Pozzi, Panariello, Kasmi, Di Scioscio. All.: Accardi.

ITALGRONDA FUTSAL PRATO: Laino, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Pacini, Votano, Montorzi, D’Amico, Di Maria. All.: Zudetich.

Marcatori: Laoufi (2), Izzo, Kasmi; El Gallaf (2), Votano e Pires.

Il testa-coda con il Sant’Agata si conclude a sorpresa in parità (4-4) e l’Italgronda Futsal Prato perde così il comando della classifica a favore del Futsal Pontedera, che vince sul campo della Sangiovannese per 3-1 e opera il sorpasso. In graduatoria la squadra allenata da Zudetich è ora seconda con 14 punti, uno in meno dei pisani contro i quali dovrà disputare il recupero della gara non giocata all’iniziol del mese per l’alluvione. Ricordiamo che Italgronda e Pontedera sono le uniche due formazioni con una partita in meno nella classifica del girone C della serie B maschile. Resta a consolare i biancazzurri il fatto che la loro è l’unica formazione a risultare ancora imbattuta in questo campionato del quale sono state disputare finora sette giornate. Ecco la classifica completa: Futsal Pontedera 15 punti; Italgronda Futsal Prato 14; Boca Livorno e Bagnolo 12; Mattagnanese 10; Sangiovannese 9; Real Casalgrandese, Arpi Nova Campi Bisenzio, Vigor Fucecchio 8; Balca Poggese e Levante 7; Sant’Agata 5.

M.M.