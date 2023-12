Serie B maschile, cinquina del Cus Ancona e secondo posto. L’Audax Senigallia vince il derby

Il Cus Ancona vola sulle ali dell’entusiasmo e della vittoria: quarto successo di fila e, grazie alla sconfitta della capolista Grifoni, secondo posto a sole tre lunghezze di distanza dalla vetta. A regalare gli ennesimi tre punti (e l’imbattibilità casalinga), la doppietta di Ferjani e le reti di Quercetti, Panella e Balzamo per un totale di 5-1 ai danni del Sangiorgio. "La squadra in queste ultime settimane è cresciuta davvero tanto – le parole di Daniel Quercetti, alla sua seconda stagione con la maglia del Cus –. Essere secondi non deve creare facili illusioni. Sembrerà strano, ma all’orizzonte il nostro obiettivo sono i punti che ci servono per mantenere la categoria, e se riusciamo a mantenere la classifica nelle prossime giornate, possiamo centrare la qualificazione alla Coppa Italia, che è riservata alle prime quattro classificate al termine del girone di andata". L’Audax Senigallia ritrova la vittoria nel derby marchigiano in casa del Cerreto d’Esi (2-5). Sono i locali a portarsi in vantaggio con Leite, i senigalliesi non si scompongono, pareggiando prima con Toppi per poi portarsi in vantaggio con Benigni. Il Cerreto non demorde e, nonostante palo e traversa degli ospiti, prima dello scadere del primo tempo agganciano il pareggio con Carlopio. Nella ripresa l’Audax accelera, con Paludo poi ancora con Benigni e Toppi. Profondo rosso in casa Corinaldo. A Recanati si va a riposo sul 6-0 per i padroni di casa. Gli ospiti cambiano passo a dieci minuti dal termine quando, sotto di 7-1 (Rotatori), riescono, con il portiere di movimento a risalire fino al 7-5 (doppiette di Bacchiocchi e Bronzini), ma è troppo tardi, il punteggio rimane fermo lì.

Altri risultati: Etabeta-Spes Rieti 3-3, Gadtch Perugia-Cus Macerata 14-3, MSG Rieti-Grifoni 3-1.

Classifica: Grifoni 21, Cus Ancona 18, Recanati 17, Audax Senigallia, MSG Rieti 16, Etabeta Fano 14, Sangiorgio 12, Gadtch 11, Corinaldo 9, Spes 8, Cus Macerata 7, Cerreto d’Esi 6.

a. m.