Serie B maschile. Volley Prato in campo. Oggi arriva la capolista

Arriva la capolista. Oggi pomeriggio alle 18 il Volley Prato ospita al Gramsci Keynes la Toscanagarden Arno Castelfranco, prima della classe nel campionato di serie B nazionale maschile. Gara da mission impossible per la forza dell’avversaria e per i numeri dei confronti diretti di questi ultimi anni. Prato con l’Arno ha sempre patito le pene dell’inferno raccogliendo zero in termini di punti. Pisani che sono reduci da un periodo negativo con due sconfitte fuori dal pronostico nelle ultime due gare contro Camaiore e Sestese. Sconfitte che hanno consentito a Tuscania l’aggancio in graduatoria. Castelfranco, nonostante ciò, rimane squadra, almeno sulla carta, fuori portata per la Kabel, disponendo di una rosa che la scorsa stagione le aveva consentito di guadagnarsi i playoff per la categoria superiore. La precisione di Taliani dietro è funzionale a fornire palloni puliti a un regista di categoria come Berberi che poi può innescare uscite offensive di alto livello come Da Prato, Nicotra o i centrali Testagrossa e Simoni. Insomma, non proprio l’avversaria più semplice per la Kabel che, però, ha il dovere e l’obbligo di provare a far punti con chiunque.