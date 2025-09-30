Serie B Nazionale: l’analisi di Tonfoni dopo il ko con Latina. Dany poco profondo. È un avvio in salita

La sconfitta sul campo di Latina ha dato ancora segnali incoraggianti al Dany Basket Quarrata che però non é riuscito di fronte a una buona prestazione a strappare i primi due punti in classifica. A decidere la sfida un terzo quarto da 28 punti dei padroni di casa, al quale i mobilieri non sono riusciti a controbattere, perdendo lucidità contro una squadra fisica e esperta. "C’è rammarico perché dopo aver disputato un ottimo primo tempo, non abbiamo impattato bene nella ripresa – ammette coach Tonfoni –. Latina é cresciuta tantissimo nella seconda parte, togliendoci ritmo. Le troppe palle perse e qualche attacco un po’ frettoloso hanno permesso alla squadra laziale di correre in contropiede e prendere tiri aperti in transizione che é la loro arma migliore".

Un inizio di stagione da un punto di vista di risultati in salita ma il coach dei mobilieri non fa drammi, anche perché il calendario nelle prime due giornate ha messo di fronte due delle squadre più attrezzate: "Sapevamo delle difficoltà di questi primi turni – aggiunge il coach del Dany Basket –. La categoria é nuova per noi e l’anno scorso solo due giocatori su dodici hanno fatto la B Nazionale. Crediamo fortemente in questo gruppo e nella nostra idea di pallacanestro. Faremo tesoro degli errori che abbiamo commesso e lavoreremo con immutata serietà e convinzione per preparare al meglio le prossime sfide".

Appuntamento in programma domenica alle ore 18 contro la Pielle Livorno per il primo dei tre derby del girone. Una squadra di talento che nonostante due vittorie, non é sembrata imbattibile. Nelle fila biancoblu, sperando di recuperare Tiberti, servirà una prestazione matura e continua per 40 minuti per uscire con i due punti dal PalaMacchia.

Leonardo Meacci