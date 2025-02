Serie b. Pallamano Prato, una vittoria sudata

Il girone di ritorno si è aperto nel migliore dei modi per la Pallamano Prato, con una vittoria sudata ma importantissima ai fini della classifica della serie B maschile. La squadra allenata da Provvedi, nel big-match di giornata giocato punto a punto, ha infatti espugnato il campo dell’Olimpic Massa Marittima con un risicato 28-27 che vale però due punti fondamentali per mantenere a distanza i maremmani in una graduatoria che alla vigilia vedeva le due contendenti separate solo da due punti.

La Pallamano Prato è così rimasta al comando portando a quattro le lunghezze di vantaggio nei confronti dell’Olimpic, superato in classifica dal Tavarnelle B che ha a sua volta violato il campo della Medicea Handball Poggio a Caiano (20-32).

Il tabellino della Pallamano Prato: Nieri, Aragona 11, Lucarini, Scrivo, Simoni, Balò 7, Pukri 3, Moretti, Diagnè 3, Colò, Perisnaka, Grassi, Panzani 1, Mocellin Davide 3, Lo Re.

Classifica serie B: Pallamano Prato 18 punti; Tavarnelle 15; Olimpic Massa Marittima 14; Spezia e Mugello 12; Petrarca Arezzo 8; Medicea e Grosseto 6; Follonica 4; Carrarese – 6.

