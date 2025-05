Serie b. Playoff, Villa d’Oro e Stadium pronte al derby. Stasera l’andata della sfida che vale la finale

Neanche il tempo di metabolizzare i risultati, che è già di nuovo tempo di tornare in campo nei playoff di volley: sono solo tre le sfide infrasettimanali in programma tra oggi e domani, perché il grosso si giocherà nel week end, ma si tratta già di partite importanti, soprattutto l’attesissimo derby modenese tra National Villa d’Oro e Stadium Mirandola, che promuoverà una delle due alla finalissima, contro la vincente di Limbiate – Garlasco, che varrà la A3. Sono diciotto i precedenti tra le due formazioni, sono negli ultimi venticinque anni, con un bilancio leggermente favorevole per i gialloblù, che quest’anno hanno vinto entrambe le sfide in campionato, 3-2 a Mirandola all’andata, e soprattutto 3-0 tre mesi fa alla Marconi, dove si gioca questa sera alle 21 la gara d’andata di questa semifinale, che oggettivamente si preannuncia aperta a qualsiasi risultato. L’ultima vittoria della National risale a tre anni fa, un bel 3-2 per i rossoneri proprio in casa, prima della doppia esperienza in A3 della Stadium, mentre per trovare una vittoria della National a Mirandola, bisogna risalire fino a dieci anni fa. Statistiche a parte, la Stadium ha dalla sua un potenziale tecnico superiore, ma la National delle ultime settimane ha veramente impressionato, e può sperare di fare il colpaccio, almeno in casa.

C FEMMINILE. In campo anche il Corlo della gara di ritorno dei playoff di C femminile: il 3-1 conquistato in casa con la Persicetana non la mette al sicuro, perché per approdare in finale bisogna vincere anche il ritorno nel bolognese.

r.c.