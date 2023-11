SERIE B. Toia e Semprini non bastano: la Sba scivola. Passo falso in casa contro l’Etruria San Miniato

Alla terza partita in sette giorni La Amen Bc Servizi Arezzo accusa la fatica e cade al PalaEstra contro l’Etrusca San Miniato. Punteggio molto basso al termine dei quattro quarti, con la sconfitta 54-62 che testimonia i problemi realizzativi di entrambe le squadre e soprattutto degli amaranto, che non sono riusciti a ricucire il divario subìto nell’ultima frazione. L’avvio è positivo, con due triple di Toia e Jankovic che portano il quintetto di coach Evangelisti al primo mini-intervallo sul 16-12. Nel secondo quarto la trama della gara non cambia, le difese prendono il sopravvento e la Sba mantiene il vantaggio, seppur minimo. Al rientro dall’intervallo lungo in vantaggio 29-26, la Scuola Basket Arezzo prova più volte l’allungo, ma spreca buone occasioni per dare continuità alla propria azione offensiva e aumentare il distacco, che resta di soli tre punti anche al termine della terza frazione (43-40).

In avvio di ultimo quarto Semprini (10 punti) mette due canestri consecutivi, poi però arriva il parziale decisivo degli ospiti, che infilano cinque triple e 16 punti contro i soli 4 degli amaranto e portano a casa la vittoria in rimonta. Sabato prossimo i ragazzi di Evangelisti saranno attesi dalla trasferta più lunga: appuntamento alle 20.30 sul parquet di Serravalle Scrivia (Alessandria).

L.A.