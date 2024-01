Serie B1 femminile. Bleu Line, un tonfo inatteso: lotta per 2 set e resta a secco

+Doccia fredda per la Bleu Line. Inattesa infatti la battuta d’arresto casalinga per Forlì, sbranata dalle linci della Bsc Materials Sassuolo 1-3 (27-29, 25-20, 15-25, 23-25). Virtualmente privo di Gatta, afflitta da problemi fisici (per lei solo una comparsata), coach Marone si affida a Bellavista in posto 2, ma le percentuali offensive di Giacomel e compagne sono disastrose (media 28%); male anche il servizio (appena 5 ace, a fronte di 11 errori). Così le emiliane, toste in difesa e affilatissime in attacco, prevalgono su tutta la linea, tranne nel computo dei muri-punto (7 pari).

Tiratissimo il primo set, che vive di break (3-6) e controbreak (7-7). Le linci difendono forte, picchiano duro e volano a +3: 12-15. La Bleu Line impatta (16-16), poi ha inizio un testa a testa che si protrae fino ai vantaggi: Forlì sciupa due set point, Sassuolo si aggrappa a Bisio, che esplode due pipe devastanti, e la sfanga di corto muso: 27-29.

Le romagnole rialzano la testa nel secondo atto: 5-3 e 10-6. Ma le Materials girls sono sornione, rientrano con una ‘zaccagnata’ di Bisio che piega le manine di Simoncelli, impattano e passano al comando: 11-12. Forlì pareggia a 15. Quindi un mani-out di Balducci dà l’abbrivio alla fuga: Forlì schizza a +6 (21-15) e chiude 25-20.

Si cambia campo e va in scena il monologo ospite. Bisio fa scorpacciate di punti e Sassuolo taglia la corda: 5-9 e 11-17, con una fast di Fornari. Grandina sulla Libertas, che cede di schianto: 15-25. Le linci annusano l’impresa e ripartono a tuono: 4-8 e 10-15, con tanto di (auto)gol di Giacomel. Una leggera flessione sassolese rimette in pista Forlì, che si porta a stretto gomito (23-24), salvo poi soccombere alla frustata della solita Bisio.

Bleu Line: Bernardeschi 5, Sgarzi ne, Gregori (L), Bruno 11, Cavalli (L2), Giacomel 7, Esposto ne, Pulliero 15, Comastri 1, Balducci 8, Gatta, Bellavista 12, Simoncelli 4. All.: Marone.

Marco Lombardi