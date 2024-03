Serie B2. Ariete, missione umbra. C’è Fossato per volare

L’Ariete in Umbria per confermarsi. Le due belle prestazioni contro Ius e Arnopolis hanno risollevato morale e classifica della squadra di Massimo Nuti che adesso lotta per la promozione in categoria superiore. Una squadra che si è ritrovata e che adesso non vuole più fermarsi nello sprint del finale di stagione. L’avversaria di oggi pomeriggio alle 18 è Fossato

(si gioca al palazzetto comunale), nel match valido per il campionato di serie B2 nazionale femminile.

All’andata Prato si impose per 3-1 soffrendo solamente nel secondo parziale. In casa delle umbre ci sarà però da faticare maggiormente. Fossato è reduce dalla brutta sconfitta

in casa di Pistoia e occupa attualmente l’ultima

posizione in graduatoria.

Insomma, quella di oggi può essere la classica gara trappola in cui ci sarà da porre la massima attenzione alle attaccanti Ciavattini e Cicogna, ex B1 con Perugia, e soprattutto mantenere la massima concentrazione.

Questa la rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato a disposizione del tecnico Nuti: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Ricci, Conticini. All. Nuti.

Sdb