SERIE B2. Derby con Ravenna per la Lasersoft. Rimini, c’è Filottrano

Riccione con la Teodora Ravenna e Rimini con Filottrano in questa sesta giornata del girone F di B2 femminile di volley. Due partite casalinghe per le squadre del territorio, con la Lasersoft attesa a un testacoda da non sbagliare. Prima in solitaria, la squadra riccionese deve affrontare una formazione come la Teodora (ore 18) che fin qui non ha vinto nemmeno un set e l’occasione per scappare via è ghiotta. Per la Lasersoft sarà doppio confronto con Ravenna, tenendo in considerazione anche il prossimo turno quando l’avversaria, in trasferta, sarà la Mosaico Jr. Situazione in graduatoria ben più complicata per l’Emanuel Raggini Rimini (terzultimo posto con 3 punti) che oggi, alla Casa del volley di via Bidente (ore 17.30) se la vedrà con la Lardini Filottrano. Le marchigiane, a quota 7, nel turno precedente hanno perso 0-3 proprio con la Lasersoft. Un’occasione, soprattutto in casa, per risalire una classifica al momento non facile.