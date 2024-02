Serie B2 e B. L’Ariete è scatenata. Battuta la capolista

L’Ariete ferma la capolista. Un successo nel campionato di serie B2 femminile nazionale che vale doppio perché arrivato in trasferta e perché riapre la lotta al vertice. Un’affermazione al tie break che però lascia anche un pizzico d’amaro in bocca perché la Pallavolo Prato (foto) ha dominato i primi due set e avrebbe avuto la chance di chiudere la sfida nei primi tre parziali portando a casa il bottino pieno. Dopo due partite negative, però, il segnale di ripresa per la truppa di coach Nuti è netto. Vincere ad Arezzo per 3-2 nel palazzetto della capolista Ius significa rilanciarsi in ottica playoff. Prato adesso è terza a pari punti con Rinascita Volley e Omac Active, a tre lunghezze dal Volley Canniccia e a quattro dalla prima della classe Arezzo. Insomma, i giochi sono più aperti che mai. Tornando al match, il Pvp scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini centrali, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero. L’inizio è di marca laniera, tanto che la prima frazione si chiude velocemente 17-25 per la Pallavolo Prato. Molto più equilibrato il secondo parziale, dove comunque alla fine la spunta sempre il Pvp per 23-25. Poi il duplice blackout. Nel terzo e quarto set Arezzo viene fuori e le ragazze di Nuti vivono un passaggio a vuoto. La diretta conseguenza è il tie break (25-17 e 25-21 i parziali). Al quinto Arezzo scappa subito sulle ali dell’entusiasmo 8-3, Prato non molla e recupera 9-9, poi va sotto 13-11 e infine cambia passo. Nesi mette giù il 13 pari, poi Prato firma il sorpasso e subito dopo chiude 13-15.

Passando alla serie B nazionale maschile, il Volley Prato passeggia 3-0 al Gramsci Keynes sul New Volley Borgo Sansepolcro. I ragazzi di Novelli vincono la prima frazione col punteggio di 25-21, per poi ripetersi al ritorno in campo per 25-18. Qui gli ospiti provano a reagire ma Prato è in palla e chiude terzo set e partita ancora per 25-18. La formazione del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Gennari, Postiferi.