Serie b2 femminile. Riccione cerca riscatto dopo il primo ko

Turno importante nel girone F di B2 femminile di volley. Riccione, che intanto ha rinnovato la partnership con Lasersoft (che rimane dunque come main sponsor), vuole fortissimamente rifarsi dopo la prima sconfitta dell’anno, quella della settimana scorsa al tie-break a Pesaro. Gugnali e compagne ospitano oggi il Pescara Project, squadra che fin qui ha racimolato tre punti, frutto della vittoria con la Teodora Ravenna a fronte di due sconfitte. L’inizio della partita è fissato alle 18, con la Lasersoft che potrebbe approfittare del turno in trasferta delle due capolista, il Mosaico Ravenna a Macerata e Porto San Giorgio a Montesilvano. Torna a giocare tra le mura amiche anche l’Emanuel Raggini Rimini, che avrà un compito per nulla facile con la Battistelli Bluvolley Pesaro (ore 18, casa del volley di via Bidente). Le marchigiane, che nel turno precedente hanno piegato la resistenza di Riccione, hanno mostrato ambizioni di alta classifica e inseguono i quattro team a 8 e 7 punti con volontà di sorpasso.

La classifica del girone F: Mosaico Ravenna e Carloforti Porto San Giorgio 8, Lasersoft Riccione e Cervia 7, Battistelli Pesaro 6, Collemarino e Massa 5, Filottrano e Montesilvano 4, Pescara e Macerata 3, Emanuel Raggini Rimini 2, Castel Maggiore 1, Teodora Ravenna 0.